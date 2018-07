publié le 03/07/2018 à 09:17

Sa voix tremblante et son affolement traduisent à eux seuls une situation rarissime et terrifiante. La mère d'une adolescente a appelé les urgences de Floride, vendredi 29 juin, pour que des secouristes viennent sauver sa fille, coincée sur un arbre entouré d'alligators. L'enfant de 15 ans s'est réfugiée sur cette arbre lorsqu'un des reptiles l'a poursuivie pendant qu'elle nageait dans une crique d'Astor, raconte le New York Times.



"Ma fille est coincée sur un foutu arbre et des alligators l'entourent. On ne peut pas l'en défaire", explique-t-elle à la standardiste du 911, comme le dévoile un extrait sonore relayé par ABC News à retrouver ci-dessous (en anglais). La panique gagne progressivement la mère, consciente de la délicatesse du moment. "Oh mon dieu, s'il vous plaît, allez, allez, allez. Oh mon dieu, ma fille va mourir."

Finalement, un député local du nom de Mitch Blackmon s'est rendu sur place. Lorsqu'il est arrivé, l'un des alligators, particulièrement menaçant, vagissait. L'animal, qui faisait trois mètres de long, a commencé à se déplacer vers Mitch Blackmon, alors celui-ci a décidé d'ouvrir le feu. L'homme aurait tiré 223 coups pour tuer l'animal, selon ABC News. L'Alligator a finalement coulé, pour ne jamais réémerger, et l'adolescente a été récupérée saine et sauve.