Qui était Cabu ?

À quinze ans, Cabu publie son premier dessin dans la presse. Pendant plus de soixante années, pas un jour sans qu’il n’ait pris son crayon. Dessin d’humour, caricature, reportage en France et à travers le monde, illustration, improvisation en direct à la télé : Cabu a tout fait. Inventé des archétypes, comme le Grand Duduche et le Beauf. Fait partager ses passions pour le jazz et Charles Trenet. Mené des combats sans relâche pour le pacifisme, l’écologie, la liberté d’expression, la tolérance. Le journaliste Jean-Luc Porquet nous raconte l’histoire de ce dessinateur exceptionnel.



à lire : Cabu, une vie de dessinateur publié chez Gallimard.