Qui a inventé le "bristol" ?

publié le 21/03/2021 à 07:45

Trois possibilités, mais une seule est la bonne, saurez-vous la trouver ?



Réponse 1 - Barthélemy Barou de la Lombardière de Canson, gendre du papetier Etienne de Montgolfier, a inventé le papier auquel il a donné le nom de Papier Canson. Son principal concurrent anglais, Edward de Lumley Woodyear of Bristol l’imita aussitôt, et donna donc à son papier le nom de Papier Bristol.

Réponse 2 - Le papier Bristol a tout simplement été inventé à Bristol, en collant plusieurs feuilles de papier entre elles, pour les rigidifier. il a naturellement pris à cause de cela le nom de “Bristol”.

Réponse 3 - Nouvellement adoubé par la reine Victoria, le comte de Bristol avait pris pour habitude de noter son nom et son titre sur un petit bout de carton fort, afin de le remettre à l’aboyeur dans les soirées, afin qu’il puisse l’annoncer sans hésiter. Sans le savoir il avait inventé la carte de visite, appelée à ses débuts “Bristol”.



Le papier Canson a été inventé par Barthélemy Barou de la Lombardière de Canson

La bonne réponse est la réponse 2 ! Je sais que vous êtes très déçu car les autres réponses étaient quand même très recherchées, mais en grande partie fausses. Parlons de la bonne réponse d’abord : oui, le "papier bristol" porte bien le nom de la ville dans lequel il a été inventé. Et sa caractéristique principale, c’est d’être, du moins à l’origine, composé de plusieurs feuilles de papier collées entre elles, pour les renforcer, les rigidifier.

C’est une des choses qui distingue le papier bristol du papier Canson (qui, lui, est une marque). Pour fabriquer une feuille de papier Canson, on prend en effet un épais morceau de pâte à papier, bien épais, et on le met dans une presse : c’est pour cela que la feuille de papier Canson traditionnelle a des bordures imparfaites ! Il est pressé, ce ne sont pas des feuilles simples collées ensemble.

S’il n’y a malheureusement pas eu de Lord Bristol, en revanche, il y a bien eu un Monsieur de Canson. Barthélemy Barou de la Lombardière de Canson, est bel et bien le gendre du papetier Etienne de Montgolfier, le célèbre inventeur de la Montgolfière avec son frère.

Barthelemy de Canson a pris sa succession, et on lui doit bel et bien le papier qui porte son nom, inventé au XVIIIe siecle, avant le papier bristol d’ailleurs. Malheureusement, c’est bristol qui est devenu synonyme d’invitation en français, et pas Canson.

Dans ce même univers, je vous raconterai un jour quelle est l’origine du nom des célèbres crayons Caran d’Ache. Vous verrez, c’est croustillant...