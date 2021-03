publié le 13/03/2021 à 06:30

Pourquoi avons nous des dents de sagesse ? Il y a trois explications, une seule est la bonne, comme d’habitude :



Réponse 1) Les dents de sagesse nous viennent de nos ancêtres, Homo Sapiens et Neandertal, bref, nous au temps des cavernes. A l’époque on mangeait ce qu’on pouvait et tant pis si c’était dur ! Par exemple, on mâchait des racines. Il fallait donc plein de dents pour mastiquer.

Réponse 2) Ces dents du fond poussent souvent à la fin de la croissance de l’homme et de la femme, plus ou moins à l’âge de la majorité, qui est en théorie aussi synonyme de sagesse.

Réponse 3) Ces dents sont dites de sagesse parce qu’il est sage de se les faire retirer avant l’âge de 30, 35 ans, et même idéalement adolescent. Elles peuvent en effet déséquilibrer toute la dentition, provoquer des chevauchements mais aussi, déclencher des rages de dents...

Homo Sapiens aussi avait des dents de sagesse

La bonne réponse est la réponse 1, 2, et 3 !

En fait, les trois propositions que je vous ai faites sont à la fois toutes exactes, mais aucune ne répond seule à la question.

Figurez vous en effet que l’on ne sait pas pourquoi nous avons des dents de sagesse ou plutôt, de grosses molaires au fond de la bouche. On sait qu’elles nous viennent de nos ancêtres, mais on ne sait pas pourquoi nous en avons encore, alors que notre alimentation a changé depuis longtemps.

Or, la loi de l’évolution est formelle : elle signifie la disparition progressive, ou bien l’apparition progressive de certains attributs, en fonction de notre environnement et de nos besoins. Par exemple, Cro Magnon est très velu, pour lui tenir chaud et pour le protéger des ronces. C’est vrai aussi pour Madame Cro Magnon. Alors qu’aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Résultat, il y a des gens qui ont des dents de sagesse, et d’autres, qui n’en ont pas, sans aucun explication logique. Mieux encore : certains en ont quatre, deux en haut et deux en bas de chaque côté, d’autres en ont seulement deux, et il y en a même qui en ont plus que quatre !

Plus drôle ou plus curieux, il arrive même que certains aient une dent de sagesse qui pousse d’un seul côté, et là encore, on ne sait pas pourquoi.

En résumé, vous l'avez compris : nous avons des dents de sagesse comme Cro Magnon, sûrement pour mastiquer. Elles arrivent entre 18 et 25 ans. Et il vaut mieux les retirer, jeune, si on veut éviter qu’elles sèment le bazar dans notre mâchoire en poussant toutes les autres dents.