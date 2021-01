Quelle est l'origine du mot "chandail" ?

publié le 10/01/2021 à 12:20

Il est temps de sortir sa petite laine avec les températures actuelles. Mais est-ce que vous avez mis un pull-over, ou bien un chandail ? Quelle différence y-a-t-il entre les deux ? 3 réponses, une seule possibilité.

Réponse 1) Le pull-over est comme son nom anglais l’indique, un vêtement qui s’enfile par-dessus les autres, une chemise ou un maillot de corps. Alors que le chandail, lui, se porte historiquement à même la peau !

Réponse 2) Aucune : le pull-over est le nom anglais du vêtement que l’on appelle aussi “chandail”, mais chandail, contrairement aux apparences, est un nom tout ce qu’il y a de plus français.

Réponse 3) Le chandail est un vêtement inventé par Lord Chandail, un contemporain de Lord Sandwich auquel on doit les casse-croûte du même

nom !

La bonne réponse est la réponse 2.

L’origine du mot chandail est magique ! Je vous emmène dans le Paris du XIXe siècle, aux Halles, où l'on trouve absolument tout ce qui se mange ! À plumes, à poils, à pattes, à nageoires et bien entendu aussi tout ce que la France d’alors produit de fruits et de légumes et toutes les épices en provenance des quatre coins du monde !

Tout ce petit monde hèle les clients pour les attirer : "Mes volailles ! elles sont bien dodues mes volailles"! "Aucune mesdames, aucune mesdemoiselles, aucune messieurs, aucune hésitation, ils sont beaux, mes potirons !" "Marchands d’ail ! Marchands d’ail ! Demandez mes gousses d’ail !" Vous l’avez reconnu celui-là ? C’est le marchand d’ail : il porte une cagette sur son épaule, et, surtout, un vêtement qui le distingue des autres marchands, le gamesou.

C’est une sorte de tricot épais sans bouton, un vêtement qu’on enfile en passant la

tête dans un trou, rien à voir avec le gilet que portent les autres marchands...

Le vêtement a du succès, tellement, que le gamesou va être vite oublié pour devenir

le tricot des marchands d’ail, le tricot des chandails, le chandail...