Quel est ce "renard de feu" qui affole la toile ?

publié le 18/05/2020

La photo a suscité plus de 13.000 retweets et 73.000 likes. Postée samedi 16 mai sur le réseau social au petit oiseau bleu, on peut y voir un renard à la fourrure flamboyante. "Le renard de feu : un des animaux les plus rares du monde", indique l'internaute à l'origine de la publication.

Une photo magnifique en effet... Mais trop belle pour être vraie, souligne la RTBF. Après une recherche inversée, la journaliste a découvert que cette photo avait déjà été postée à plusieurs reprises sur la toile et a pu remonter au cliché original. Posté le 22 février sur Reddit, il a été pris par un certain "Keen Feed", visiblement adepte des portraits animaliers, comme on peut le voir sur son compte Instagram.

Or, sur son cliché, on constate que le pelage de l'animal est beaucoup moins vibrant. Ce qui suggère une retouche sur la photo qui a fait le buzz pour donner à l'animal une couleur presque orange. Pas naturelle donc.

Le renard de feu: un des animaux les plus rares du monde. pic.twitter.com/F7dnTv18Vs — Kant faut y aller... (@sisyphe007) May 16, 2020

Le Point explique qu'il s'agit certainement d'un "renard croisé". Une espèce qui représente 20 à 44% des renards roux au Canada, selon le gouvernement. Le "renard de feu", lui, est une espèce en danger d'extinction, originaire de l'Himalaya.