D'où viennent les impressions de déjà-vu ?

publié le 05/09/2020 à 07:34

Il y a eu de nombreuses théories élaborées sur le déjà-vu. Un français, Emile Boirac, en parle pour la première fois en 1876, dans son livre L’avenir des sciences psychiques, ce qui explique sans doute que l’on parle aussi de “déjà vù” en anglais.

Plusieurs explications ont été apportées, mais une seule domine aujourd'hui : le déjà-vu sera la conséquence d’un petite erreur du circuit d’enregistrement des souvenirs dans le cerveau.

Dans notre tête, il y a plusieurs niveaux de mémoire. Il y a l’immédiate, ou mémoire de travail, qui retient un numéro de téléphone, un étage, un nom, ou une course à faire puis l'oublie rapidement. Et puis il y a la mémoire longue, qui enregistre durablement certains de nos souvenirs.

La théorie pour expliquer le déjà-vu est donc qu'un souvenir mémorable va parfois se stocker dans la mémoire immédiate au lieu d’aller dans la mémoire longue. Quand le cerveau vérifie la sauvegarde, comme le fait un ordinateur, il l’interprète comme un souvenir ancien, parce qu’il est codé comme tel. En réalité, c’est un souvenir qui vient d’être sauvegardé.

Le déjà-vu concerne principalement les hommes et les femmes de moins de 25-30 ans. Après ça, le cerveau est mûr et il ne fait plus ce genre d’erreurs.