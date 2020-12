Que s’est-il passé d’inédit en décembre 1582 ?

publié le 06/12/2020 à 09:51

Une fois n’est pas coutume je vous propose un petit voyage dans l’Histoire de France et plus précisément en décembre 1582. Un mois de décembre très particulier, tout spécialement entre le 9 et le 20 décembre. Que s’est-il passé d’inédit voici 438 ans ? Trois réponses, une seule est la bonne.

1 : La peste noire qui décimait Marseille s’est arrêtée miraculeusement, donnant naissance au culte de la Bonne Mère.

2 : Rien, car ces jours ont été supprimés lors du passage au calendrier grégorien.

3 : Le thermomètre a atteint -25 degrés à Paris, on pouvait traverser la Seine totalement gelée à pied.

La bonne réponse est la réponse 2 ! Oui, en décembre 1582, sur ordre du roi Henri III, nous sommes passés directement du 9 au 20... Le 9 était un dimanche, et le lendemain les Français se sont donc réveillés à 5 jours de Noël, le lundi 20 décembre 1582. Pas de chance pour ceux qui sont nés entre les deux, on leur a zappé leur anniversaire.

Pourquoi effacer des dates ainsi ? Bien évidemment à cause ou grâce à l’adoption du calendrier grégorien, du nom du pape Grégoire XIII, qui avait demandé à des astronomes de corriger les erreurs du calendrier julien.. calendrier instauré 1600 ans plus tôt, par Jules César !

Ce calendrier était pourtant déjà exceptionnellement parfait pour l’époque, puisqu’il permettait enfin de faire correspondre la vie de la cité romaine aux saisons. Il faut savoir qu’avant le calendrier julien, on moissonnait pendant les mois d’hiver du calendrier : tellement celui-ci avait glissé, il en était devenu décalé par rapport à la réalité ! Mais en 1500 ans, de petites erreurs de calculs accumulées ont encore fait glisser le calendrier et donc, en 1582, la correction à apporter est de 11 jours...

Et comment Grégoire XIII corrige le calendrier qui dérape encore ? En jouant sur les années bissextiles tout simplement ! Je vous rappelle que nous sommes dans une année bissextile, et que celles-ci reviennent tous les quatre ans. Cette correction inventée donc sous Jules César, permettait de recaler tous les quatre ans le calendrier réel sur le mouvement de la Terre autour du Soleil.

Seulement voilà : la correction est un tout petit peu trop forte, et donc, en seize siècles il faut supprimer 11 jours, des jours qui avaient pourtant été ajouté par les années bissextiles ! Et comment faire pour supprimer 11 jours en 16 siècles ? Facile : on supprime certaines années bissextiles. La dernière fois que c’est arrivé, vous vous en souvenez, c’était en l’an 2000. Cette année-là, il n’y a PAS eu de 29 février contrairement à la règle.

La prochaine fois qu’il faudra corriger notre calendrier, ce sera dans... 3.300 ans : en 5300 à la louche, les petites erreurs accumulées représenteront un jour complet, qu’il suffira de supprimer...