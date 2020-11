Pourquoi les économes ont un manche orange ou marron ?

publié le 29/11/2020 à 19:12

Qui n’a pas déjà pesté contre l’économe qui joue à cache cache dans les épluchures de pommes de terre ou de carottes ? Voici trois possibilités, mais une seule réponse est la bonne. 1 : comme un économe, ça ne s’use pas, pour pouvoir en vendre plus souvent, les fabricants les ont équipés d’un manche marron pour le perdre dans les épluchures de pommes de terre, ou orange, pour le perdre dans les épluchures de carottes.

2 : c’est évidemment pour les retrouver plus facilement dans le tiroir de la cuisine au milieu de tous les autres couteaux, pour éviter d’en sortir 10 avant de trouver le bon. 3 : c’est parce qu’ils ont longtemps été offerts par deux grandes marques d’ustensiles de cuisine, dont les couleurs étaient le marron pour l’une, et l’orange pour l’autre.



La bonne réponse est la réponse 1. Oui, je vous jure que c’est vrai, et cela porte d’ailleurs un nom que vous avez déjà lu : l’obsolescence programmée. Comme l’économe ne risque pas de s’user ni même de s’émousser, vu qu’il travaille sur une matière molle, les patates, les carottes ou les pommes, son espérance de vie est théoriquement sans limite. On ne le remplace que quand on le perd.

Et comment faire en sorte que les utilisateurs d’économes les perdent de temps en temps ? En leur donnant la même couleur que les épluchures de carottes ou de patates. Revisiualisez la scène : vous avez ouvert un grand papier journal sur la table, il est plein d’épluchures, vous avez besoin de faire de la place pour préparer le gratin... Le papier journal et les épluchures partent à la poubelle. Et dans trois jours vous vous demanderez "où est l’économe ? Ah flute, zut, flute, il est resté dans le papier journal avec les épluchures".

L’obsolescence programme est en réalité partout. Les associations de consommateurs dénoncent par exemple les grille-pains dont le système de retenue casse toujours, comme par hasard, au bout de deux ou trois ans, quand la garantie est terminée. Hop, on doit en racheter un neuf.

Autre exemple connu : les bas de nylon. On sait parfaitement fabriquer des bas de nylon qui ne filent pas. Mais forcément, c’est moins intéressant pour ceux qui les vendent, donc on préfère vous vendre des bas qui filent au prétexte qu’ils sont plus fins, plus souples, plus agréables à porter.



Le contre-exemple Boussac

Le contre-exemple connu de tout cela, ce sont les costumes en toile d’avion Boussac. Il y a tout juste 100 ans, Marcel Boussac commercialisera des vêtements totalement inusables puisque fabriqués avec cette fameuse toile d’avion, très résistante. On lui doit aussi l’invention du pyjama.