Pourquoi $ est-il le symbole du dollar ?

publié le 28/11/2020

Les habitués des questions au saut du lit ne seront pas étonnés de trouver trois propositions de réponses ci-dessous. Une seule est la bonne !

Réponse 1) Le dollar n’est pas né aux États-Unis, mais en Europe Centrale, en Bohème, au Moyen-Age. Son symbole, un S barré, était en fait un serpent avec une épée, qui figurait sur les armes de la Bohème.

Réponse 2) Le S barré est en fait normalement un S avec deux traits verticaux, et ces deux traits sont en fait un U, mélangé au S, ce qui donne US comme United States !

Réponse 3) Le symbole du dollar vient de pièces espagnoles, très utilisées dans le Nouveau Monde : sur ces pièces figuraient deux colonnes, avec une banderole qui formait comme un S.

La bonne réponse est la réponse 3 !



Oui ! Le symbole du dollar vient de ces pièces espagnoles du XVIIIe siècle qui étaient très utilisées en Amérique du Nord mais aussi en Amérique du Sud. Figuraient dessus en effet deux colonnes, les colonnes d’Hercule, symbole de la puissance de l’Espagne qui régnait sur l’Ancien et le Nouveau Monde. Sur ces colonnes, une banderole avec la devise Plus Ultra formait une sorte de S.

Il faut se souvenir que dans le Nouveau Monde, à ses débuts, plusieurs monnaies circulaient, puisque plusieurs puissances s’affrontaient alors pour le contrôler : principalement la France, l’Espagn et l’Angleterre.

Comme l’Espagne avait un coup d’avance, notamment parce qu’elle avait déjà conquis une large partie de l’Amérique du Sud depuis longtemps avec les Conquistadors, c’est sa monnaie qui circulait le plus, et était utilisée comme référence pour les échanges commerciaux : la fameuse pièce espagnole frappée de deux colonnes avec une banderole était symbolisée $ dans les livres de comptes des marchands. Et d’ailleurs, le dollar mexicain pour ne citer que celui-là (il en existe des dizaines d’autres) avait aussi pour symbole un S barré ! Même le peso cubain à un $ pour symbole !

Maintenant, oui, le dollar est bien né en Europe Centrale, en Bohème, en République Tchèque aujourd’hui, comme le suggérait la première solution. Mais à l’époque, il ne s’appelle pas dollar, mais joachimsthaler, car cette monnaie était frappée dans la ville de Sankt Joachimsthal qui contrôlait une exceptionnelle mine d’argent ! Son petit nom était évidemment thaler, monnaie que l'on retrouve d’ailleurs dans le coffre fort d’oncle Picsou, en tout cas dans les vieux albums de Mickey.

Le thaler voyagera énormément et notamment en Amérique, dans la poche des émigrés européens. C’est dans la bouche des anglos-américains que thaler devient dollar. On trouve la trace des premiers dollars américains en 1690, au Massachussetts.