Où est situé le centre exact de la France ?

publié le 05/12/2020

De nombreux villages situés dans le Berry ont pour point commun de dire qu'ils se trouvent au centre exact de la France, or il n'y en a qu'un. Pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs et pas un seul qui le prétendent ? Voici trois possibilités pour y répondre mais une seule est la bonne.



1: Le village de Bruère-Allichamps, plus ancien centre de la France, a été désigne en 1799 à une époque où ni la Corse, ni la Savoie, le comté de Nice n'étaient officiellement incorporés sur le territoire français.

2 : À cause des cartes et des projections utilisées pour les dessiner. Il existe en effet la projection de Mercator, de Peters ou encore celle de Robinson et ces trois là modifient évidemment le centre de la France puisqu'elles déforment la carte du monde et donc de la France.

3 : C’est une simple bataille de clochers. Le centre de la France tombe au milieu de plusieurs villages voisins les uns des autres, et donc chacun revendique le titre pour des raisons touristiques.

La bonne réponse est la 1. En effet, il y a bien différents centres de la France puisque le territoire français a été modifié au fil du temps et ces derniers ont été calculés avec des "France" différentes !



Bruère-Alichamps, est le plus ancien. Il date donc de 1799, année où il est désigné centre de la France sans tenir compte de la Corse, pourtant rachetée par Louis XV en 1768 à la République de Gênes - une belle affaire à l’époque... La Savoie, également, ne figure pas dans le territoire national bien que rattachée à la France par la Révolution en 1792, elle n’est incorporée définitivement au territoire national qu’en 1860 ! Et bien sûr, en 1799, il manque aussi le comté de Nice qui tombe devant les troupes françaises en 1796.

En 1923, Théophile Moreux, un astronome qui va devenir prêtre ensuite calcule le VRAI centre de la France. Paf ! ca tombe évidemment à côté de Bruère-Alichamps, à Saulzais-le-Potier. Et hop : un nouveau petit monument marque le coup. Seulement voilà ! Saulzais, c’est tout petit, beaucoup plus petit que Vesdun distant de 8 kilomètres ! Et à Vesdun, on revendique le titre, à votre avis pourquoi ? À cause des îles ! Avec les îles, et en particulier, le Mont Saint-Michel, le centre de la France bouge et tombe donc, à Vesdun - en tout cas sur le territoire de la commune. La bataille durera encore quelques décennies, un autre mathématicien calcule en 1966 que le centre de la France tombe à Villendret. Même l’IGN s’en est mêlé, fixant le centre, cette fois, à Nassigny, précisément à “Bronde de Murat”...