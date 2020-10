publié le 25/10/2020 à 07:30

Si vous ne savez pas pourquoi les droitiers dominent le monde, voici trois réponses, une seule bien évidemment est la bonne :



1) C’est parce que nous écrivons de gauche à droite : naturellement, une majorité d’enfants choisissent de prendre le crayon ou le stylo dans la main droite quand on leur apprend à écrire.



2) C’est à cause de la rotation de la Terre, qui, tournant de gauche à droite, détermine aussi les êtres vivants. Les hommes sont majoritairement droitiers, mais les animaux aussi !



3) C’est parce que dans le ventre de la mère, c’est l’hémisphère gauche qui se développe en premier ... hémisphère gauche qui contrôle la main droite.

La bonne réponse se trouve être la réponse 3.

Dans le ventre de sa mère, bébé suce déjà son pouce droit, le plus souvent.





Effectivement, Homo Sapiens a de tout temps et en tous lieux été majoritairement, très majoritairement droitier. Même dans les civilisations où l’on écrit de droite à gauche, comme au Moyen-Orient par exemple, les droitiers sont majoritaires.



Statistiquement, il y a entre 85 et 90% de droitiers dans le monde, la différence étant principalement constituée de gauchers contrariés, selon les systèmes éducatifs et les périodes de l’Histoire. L’histoire de l’hémisphère gauche qui grandit en premier dans le ventre de la mère est donc parfaitement exacte. Dès la huitième semaine, le cerveau de l'embryon commence à se développer en débutant par l’hémisphère gauche, qui contrôle la partie droite du corps.

Quand bébé suce son pouce sur l’échographie, quelques semaines plus tard, c’est le pouce droit qu’il suce le plus souvent, preuve qu’il est déjà "latéralisé", et donc, déjà droitier ! Maintenant évidemment, être gaucher procure un avantage incontestable dans certains sports, comme le tennis ou encore l’escrime...