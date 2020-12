Pourquoi dit-on 13h15 en France et 1:15 PM en Angleterre ?

publié le 12/12/2020 à 06:12

Comme d’habitude, voici trois réponses possibles, mais une seule est la bonne !



1) Cela remonte à la tradition du lever du roi d’Angleterre Marc Ier : comme celui-ci se levait à midi pétantes, le matin était appelé ante Marcus, l’après midi, post Marcus. Il avait aussi besoin de 12 heures de sommeil.

2) Les horloges mécaniques anglaises devaient être remontées toutes les 12 heures, quand sur le continent, dès le XVIème siècle, grâce aux horlogers suisses, les horloges n’avaient besoin d’être remontées qu’une fois toutes les 24 heures.

3) Ce sont les armées napoléoniennes qui ont répandu dans toute l’Europe le décompte des heures de la journée sur 24 heures, comme le mètre ou le kilogramme !

La bonne réponse est la réponse 3 !

Il n’y a eu aucun roi Marc Ier d’Angleterre paresseux au point de rester au lit jusqu’à midi. En revanche un homme politique anglais très célèbre restait lui au lit jusqu’à 11h du matin, c’était le Premier ministre, Winston Churchill.

Les Anglais au temps des Romains

Si les Anglais doivent utiliser AM/PM pour distinguer les heures du matin des heures du soir, c’est qu’ils continuent à faire comme l’on faisait du temps des Romains, qui ont divisé les journées en 12 heures : celles du matin, et celles de l’après-midi.

AM/PM vient en effet du latin : Ante Meridiem, avant midi, Post Meridiem, après midi.

Napoléon, en conquérant l’Europe, apporte dans ses bagages tout un tas d’innovations : par exemple, le Code Civil, repris quasiment tel quel chez plusieurs de nos voisins. Il importe aussi partout le système métrique : les mètres, les kilos, les litres ! Autant d’inventions révolutionnaires. Mais comme l’Angleterre lui résiste, forcément, aucune de ces innovations ne s’imposera outre-manche. La plupart des anciennes colonies de l’Empire britannique continuent à utiliser la journée de 12 heures, et AM/PM. Aux États-Unis en revanche, la journée de 24 heures s’impose de plus en plus.

En revanche, ce n’est pas à la Révolution que l’on doit le décompte des heures sur 24 heures, c’est même l’inverse ! En 1793, la Convention impose des journées de 10 heures de 100 minutes et 100 secondes ! La réforme fera rapidement un flop (à midi, il est cinq heures !), et l’on adoptera alors la journée de 24 heures que nous connaissons aujourd’hui...