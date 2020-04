Pourquoi les glaçons collent-ils aux doigts ?

publié le 19/04/2020 à 06:46

Lorsque l'on attrape des glaçons avec nos doigts, ces derniers s'y collent toujours. Mais pourquoi donc ? Voici trois hypothèses, à vous de trouver la bonne :

1 - La glace fond sous les doigts chauds, puis se reforme aussitôt les doigts refroidis

2 - Parce que vos doigts sont sales ! Essayez avec des mains propres

3 - À cause de l’électricité statique accumulée dans les glaçons qui "saute" sur vous

La bonne réponse est la réponse est la réponse 1. Lorsque vous prenez un glaçon entre les doigts, une pellicule de glace fondue se forme entre vos doigts et le cube. C’est ce qui va vous jouer des tours. Quand le glaçon sort du congélateur, votre peau va en effet le réchauffer et légèrement faire fondre la glace en surface. Mais très rapidement, l’effet s’inverse et vos doigts se refroidissent à son contact. Tant et si bien que la fine couche de glace fondue quelques instants auparavant recommence à geler, sous la pression du glaçon qui reste, lui, à 0 °C, quand vos doigts, du moins leur surface, voient leur température descendre à toute vitesse. Vous voilà donc collé au glaçon.

Cela peut même être dangereux si on ne fait pas attention. Si vous posez la main sur la plaque métallique réfrigérante du frigo, attention, car vous pourriez très rapidement avoir du mal à la décoller. Et surtout, ne faites pas la bêtise que les urgentistes voient encore trop souvent : un enfant – ou un adulte – qui, au cours d’un jeu stupide (souvent poussé par quelqu’un d’autre), pose sa langue sur cette plaque par jeu, ou encore, sur un objet métallique très froid, en hiver. Résultat, il s’arrache le dessus de la langue, ce qui est très, très douloureux et met beaucoup de temps à guérir.