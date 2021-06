Pourquoi le logo d'Apple représente une pomme croquée

publié le 07/06/2021 à 07:01

Il y a une vraie explication. Celle qui circule sur Internet, c'est que cette pomme croquée arc-en-ciel est un hommage à Alan Turing, mathématicien anglais, inventeur d'un ancêtre de l'ordinateur qui a permis de déchiffrer le code Enigma utilisé par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour s’envoyer des messages. Exploit qui donne un avantage définitif aux Alliés pour réussir le Débarquement et l'emporter.

Au lieu de le remercier, l'Angleterre le traîne en justice en 1952 car Turing était gay, orientation sexuelle réprimée à l'époque. Condamné à une castration chimique, il se suicide deux ans plus tard en croquant une pomme empoisonnée au cyanure, hommage morbide à Blanche Neige qu'il adorait. La fameuse pomme croquée, logo d'Apple, arc-en-ciel en référence au drapeau LGBT… Ça se tient... sauf que c’est faux, c'est un hoax, une légende urbaine.

Déjà l'idole de Steve Jobs et Steve Wozniak, c’est surtout Isaac Newton et sa fameuse pomme qui lui a inspiré ses théories sur la gravité et l’attraction universelle. Au passage, le Mac, c'est l’abréviation de McIntosh qui est une variété de pomme.

D'ailleurs, le tout premier logo d'Apple représentait Newton sous un pommier et justement parce qu’il était trop compliqué, Jobs et Wozniak ont fait appel en 1977 à un graphiste, Rob Janoff. Objectif : trouver une signature visuelle simple pour cette fameuse pomme, Apple, nom trouvé par Steve Jobs en revenant de l'Oregon où il avait visité un verger.

Du coup, Rob Janoff achète quelques pommes, les met dans un saladier et les dessine en simplifiant au maximum la forme. Il propose deux versions de sa pomme. Une normale et une croquée. Par peur que la normale soit confondue avec une cerise, Steve Jobs choisit la pomme croquée. Quant aux couleurs ajoutées dessus, rien à voir avec le drapeau LGBT.

C'est juste un argument marketing pour insister sur les écrans couleurs des Mac alors que la concurrence PC faisait encore dans le monochrome. Finalement, vous voyez la vraie histoire du logo Apple, elle est toute simple, y a vraiment pas de quoi tomber dans les pommes.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.