publié le 31/10/2018 à 14:50

Marine Leleu, jeune triathlète de 27 ans, très active sur les réseaux sociaux, a publié le 28 octobre sur Instagram, le parcours qu'elle a réalisé à pieds en plein cœur de Paris. 50 km parcourus dans la capitale pour former... un requin. Un trajet que la sportive a mis une dizaine d'heures à accomplir.



Sur Instagram, la photo du parcours s'accompagne d'un message : "50 km de GPS drawing dans Paris ! On a marché 10h30 dans Paris sans faire de pause !". Au micro de France Inter, Marine Leleu a d'ailleurs expliqué que ce requin a été imaginé "à l'avance sur un ordinateur". Trois sessions d'entraînement ont été réalisées avant le jour J.

Et le parcours était loin d'être tranquille. Entre les parcs fermés et la peur de perdre le signal GPS, Marine Leleu a dû s'accrocher. "Je suis très contente d'avoir fini ça. Il faisait froid, il y avait un gros stress qu'on rencontre un problème technique", déclare-t-elle.

Marine Leleu a réalisé ce parcours en 10h30, sans pause Crédit : capture d'écran @Strava_Marine Leleu

Pour son dessin, la sportive aux 465.000 abonnés a recueilli plus de 50.000 "like" sur Instagram. L'occasion de délivrer un message positif à ceux qui la suivent : "L'idée, c'est de montrer que tout le monde peut faire du sport, même de la marche".



Marine Leleu est déjà connue pour ses performance sportives. Elle est devenue cette année la première Française à avoir terminé l'Enduroman, un triathlon de 460 km reliant la France à l'Angleterre. Auparavant, elle a couru 7 marathons, 3 Ironman et 4 half-Ironman. Son prochain défi aura encore plus d'envergure : traverser le détroit de Gibraltar à la nage.