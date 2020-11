Pourquoi Apple s’appelle Apple ?

publié le 21/11/2020 à 07:02

Voici trois réponses à cette question, mais une seule est la bonne :

1) Le premier logo d’Apple représentait Isaac Newton, assis sous un arbre, avec une pomme mûre au-dessus de sa tête, prête à venir lui heurter le crâne.

2) La pomme, c’est le fruit défendu du jardin d’Eden, le symbole du désir mais aussi de la connaissance, tout ce que vous pouvez faire et acquérir grâce à un Mac.

3) C’est un hommage à Alan Turing, le véritable inventeur de l’ordinateur qui a réussi à briser le code d’Enigma, le système de codage des Allemands pendant la guerre. Turing, persécuté en raison de son homosexualité, s’est suicidé en croquant une pomme empoisonnée...

La bonne réponse est la réponse 1 ! Même si en réalité, il n’y a pas d’explication officielle définitive donnée par Apple pour le nom de sa marque. Oui, le premier logo d’Apple, c’était bien une gravure d’Isaac Newton installé sous un pommier avec un livre à la main. Newton, qui va donc découvrir la pesanteur grâce à cette pomme qui lui tombe sur la tête. D’ailleurs, Apple lui rendra un nouvel hommage dans les années 90 en concevant un assistant personnel à écran tactile (PDA) baptisé Newton. Un appareil qui est le véritable ancêtre de l’iPhone.

Le Newton était même équipé d’un modem, lui permettant de communiquer par le biais d’une prise téléphonique classique, comme on peut le voir dans le film "Piège à Grande Vitesse" avec Steven Seagal, sorti en 1995. Son Newton lui permet d’envoyer un... fax au chef d’Etat-Major des armées américain, pour le prévenir de la prise d’otages à bord du train. Révolutionnaire.

Jobs adepte de la mono-diète

Mais tout cela n’explique pas pour autant pourquoi l’entreprise s’est appelée Apple, dès ses débuts (en fait, Apple Computer). On sait toutefois que le regretté Steve Jobs, qui est mort en 2011 d’un cancer du pancréas, était adepte de la mono-diète. La mono-diète, cela signifie manger un seul aliment pendant un laps de temps donné. Steve Jobs a eu son épisode "carottes", mais aussi son épisode "pommes".

Son associé des débuts, Steve Wozniak, raconte également dans ses mémoires que Steve Jobs avait visité un verger appelé le "verger de la pomme" au moment de créer l’entreprise. L’idée de l’appeler "Apple Computer" a alors émergé dans la tête de Steve Jobs, et ni l’un, ni l’autre, ne sont parvenus à trouver une autre idée meilleure.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là : Pourquoi le Mac s’appelle Mac, ou plutôt, Macintosh ?

En fait, c’est tout simplement une variété de pommes, les pommes Macintosh, qui a servi de nom à l’ordinateur phare d’Apple. Mais tout n’a pas toujours tourné autour de la pomme chez Apple et chez Steve Jobs. Après l’Apple I et l’Apple II, et avant le Macintosh, Steve Jobs a lancé le Lisa... Or Lisa, c’est aussi le prénom de sa première fille.

Au passage, la troisième réponse, si elle n’a rien à voir avec l’entreprise Apple, est parfaitement exacte.