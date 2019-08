publié le 14/08/2019 à 13:52

Le fossile d'un manchot mesurant quasiment la taille d'un homme adulte a été découvert dans l'Île-du-Sud en Nouvelle-Zélande, ont annoncé ce mercredi 14 août des scientifiques.

Cet oiseau marin géant, baptisé "crossvallia waiparensis", faisait 1 mètre 60 de haut et pesait 80 kg, ce qui le rendait plus grand de 40 cm et quatre fois plus lourd que l'actuel manchot Empereur, ont-ils précisé. Il vivait au Paléocène, il y a 66 à 56 millions d'années.

Des os d'une patte de cet oiseau géant avaient été retrouvés l'an dernier par un chasseur de fossiles amateur. L'existence d'une nouvelle espèce a été confirmée cette semaine dans une publication de la revue Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

C'est le deuxième fossile de manchot géant du Paléocène découvert dans la même zone, a souligné Vanesa De Pietri, chercheuse au Musée de Canterbury. "Cela renforce notre théorie selon laquelle les manchots atteignaient de grandes tailles au début de leur évolution", a-t-elle dit.

La semaine dernière, le musée de Canterbury a annoncé la découverte en Nouvelle-Zélande des restes d'un perroquet géant qui mesurait près d'un mètre de haut, pesait jusqu'à 7 kg et vivait il y a 19 millions d'années.

En effet, la Nouvelle-Zélande est réputée pour ses oiseaux géants aujourd'hui disparus, comme le moa, qui s'est éteint à la fin du XVIIIe siècle, le plus grand oiseau, incapable de voler, qui ait jamais existé avec 3 mètres 60 de haut pour quelque 200 kg, ou l'aigle de Haast de près de trois mètre d'envergure.