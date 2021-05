Morbihan : une commune bretonne privée d'électricité à cause d'une montgolfière

publié le 03/05/2021 à 21:07

L'incident aurait pu être bien plus dramatique mais plus de peur que de mal. En Bretagne, une montgolfière a percuté une ligne à moyenne tension ce lundi 3 mai privant d'électricité tout un village du Morbihan.

À bord de la montgolfière se trouvaient quatre passagers. Celle-ci a percuté une ligne électrique vers 10h30 avant de se poser d'urgence dans un champ à Locqueltas, au niveau de l'étang du Pont Berthois, rapportent nos confrères de France Bleu Breish Izel et France Bleu Armorique.

Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Le conducteur et les trois passagers n'ont pas été blessés. Seule conséquence de l'accident et pas des moindres : l'ensemble de la commune de Locqueltas a été privée d'électricité. Des gendarmes du transport aérien se sont rendus sur place pour réparer les dégâts causés et rétablir le courant.