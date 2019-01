Morbihan : un lama fait irruption chez un opticien

publié le 19/01/2019 à 21:51

La dernière fois qu'un lama avait fait irruption dans l'actualité (insolite) française, c'était en 2013, lorsqu'un spécimen s'était retrouvé dans le tram de Bordeaux. Le buzz avait été tel qu'il avait eu droit à un tour d'honneur avant un match des Girondins. Cette fois-ci c'est à Hennebont, dans le Morbihan, qu'un lama a calmement et naturellement fait son entrée chez un opticien ce samedi 19 janvier.



"On l’a vu arriver dans la rue, tourner la tête vers le magasin et s’arrêter devant les portes automatiques. Quand elles se sont ouvertes, il est venu vers nous, tranquillement", a témoigné une employée à Ouest-France. Et l'animal a pris du plaisir à regarder les montures dans le magasin où il est resté 30 minutes.

Le personnel du magasin d'optique a pris le soin de barricader la sortie afin de garder le lama à l'intérieur, et d'appeler la police. Finalement, c'est le propriétaire de la bête, échappée d'un terrain tout proche, qui est venu chercher l'attraction de la matinée dans la ville bretonne.