publié le 02/10/2018 à 18:32

Philippe avait fait le deuil de son alliance, qu'il avait même remplacée depuis longtemps. Ce Breton âgé aujourd'hui d'une cinquantaine d'années avait en effet égaré la précieuse bague lors d'une baignade sur la plage de Saint-Jacques à Sarzeau (Morbihan), en 2004. Comme le rapporte Ouest-France, il avait à l'époque demandé à un ami détenteur d'un détecteur de métaux de l'aider à remettre la main dessus, sans succès.



Il ne s'imaginait pas un jour retrouver cet objet si cher à son coeur. Et pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé. Jeudi 27 septembre, Gaël Roulin se promène avec son détecteur de métaux sur la plage de Saint-Jacques lorsque son appareil se met à sonner.

C'est alors qu'il découvre, enfouie dans le sable, une bague en or avec plusieurs inscriptions : les prénoms "Philippe et Marie-Paule" accompagnés d'une date de mariage.

Sa découverte partagée des milliers de fois sur Facebook

Ce passionné de détection de métaux, membre de l'association Détection 56, se met alors à la recherche du propriétaire de l'alliance et poste la photo de l'objet sur les réseaux sociaux. "Tout le week-end, avec les notifications, mon téléphone n’a pas arrêté de sonner. La recherche a été partagée plus de 4.000 fois jusqu’au Canada", a-t-il raconté à nos confrères.

Quatre jours plus tard, ses efforts portent leurs fruits : des proches d'un couple d'amis se prénommant Philippe et Marie-Paule contactent Gaël Roulin, et après quelques vérifications la bonne nouvelle est confirmée : la bague leur appartient bel et bien !



"Il y avait beaucoup d’émotion quand j’ai retrouvé Philippe pour lui remettre l’alliance ce lundi après-midi. Il en avait fait le deuil", raconte Gaël Roulin. Et malgré 14 années passées entre l'océan et le sable, l'alliance est en parfait état.