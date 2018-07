publié le 11/07/2018 à 14:04

Un homme d'une vingtaine d'années, pourtant interpellé en bonne et due forme dans une rue de Décines, la grande banlieue lyonnaise. Au cours d'un contrôle, au petit matin, les policiers trouvent dans l'une de ses poches, une liasse de billets. Soigneusement enveloppés dans la cellophane : 9.400 euros en petites coupures.



L'homme balbutie quelques vagues explications. Perquisition dans son studio, découverte de l'arsenal du parfait petit dealer. Un pain de résine de cannabis et 60 grammes d'héroïne conditionnés en sachets, manifestement prêts à la vente. Interpellation en plein trafic. Jolie prise, car l'individu est effectivement connu pour être l'un des revendeurs les plus actifs du secteur.

Sauf qu'en comparution immédiate tout s'effondre. Certains procès verbaux n'ont pas été versés au dossier. Vice de forme. Du coup, le dealer est ressorti libre. Avec, en prime, la restitution de ses 9.400 euros qu'il n'avait pourtant pas vraiment gagné à la sueur de son front. Je vous laisse imaginer la tête des policiers.