publié le 25/06/2018 à 14:20

À Antibes, changer de numéro de téléphone vous fait accéder à un drôle de petit commerce. Et accessoirement à un avant goût de l'enfer pour ce jeune Antibois, qui, en changeant de forfait téléphonique, a hérité d'un numéro qui lui a amené des dizaines de nouveaux amis. Une affection qu'il n'avait jamais connu auparavant : des SMS quotidiens, des appels, des sollicitations.



Fabrice, c'est son prénom, est le malheureux propriétaire du numéro de l'un des dealers de drogue les plus en vue de la Côte d'Azur. Du coup, les commandes affluent, plus ou moins codées. Quelques grammes de cocaïne par ci, des méthamphétamines par là. La saison de la blanche bat son plein et de toute évidence le premier titulaire du numéro n'a pas averti sa fidèle clientèle qu'il déménageait.

Il arrive même que Fabrice reçoive des appels en direct pour une commande express. Une situation gênante quand il a dû causer cocaïne et dire qu'il n'était pas dans le business alors que sa mère était juste à côté de lui. L'Antibois ne fume pas, ne boit pas, ne sort pas, mais son téléphone cause. Restez en ligne, c'est le cas de le dire.