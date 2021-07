Lot : une route s'effondre à cause d'une colonie de blaireaux

Des voisins plutôt envahissants... Dans la commune de Baladou, les habitants vont devoir modifier leur trajet à cause d'une colonie de blaireaux. Cette dernière s'est tellement développée que les terriers qu'elle a creusés ont provoqué l'effondrement d'une portion de route, lundi 28 juin.

Le maire de cette commune, située dans le nord du Lot, a alors pris un arrêté interdisant la circulation de tous types de véhicules sur la route de Tourtal, rapporte La dépêche du Midi. Les services de la préfecture se sont également rendus sur place pour mesurer l'étendue des dégâts et une étude a été lancée par le service voirie de Cauvaldor. L'objectif est désormais de résoudre le problème le plus rapidement possible.



Une trentaine de terriers ont, en effet, été creusés à seulement 50 centimètres de la chaussée par une vingtaine de blaireaux. Plusieurs autres effondrements ont également été identifiés au bord de la route.