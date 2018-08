et Yannick Olland

publié le 09/08/2018 à 08:52

Une centaine de ruines médiévales se dressent sur les crêtes vosgiennes d'Alsace. Parmi elles, celles du château de Kintzheim. L'édifice est mis en valeur par un manoir construit en contrebas. Entre les deux : un magnifique jardin-tableau. Le château, ouvert aux visiteurs, accueille des hôtes un peu particuliers. Et pour cause, une volerie de rapaces a été édifiée il y a cinquante ans au cœur des ruines.



La volerie abrite 80 oiseaux, présentés en vols libres chaque jour. 150.000 badauds viennent chaque année assister au balais des aigles, faucons, buses et autres chouettes des neiges. Les bénéfices de la volerie des aigles ont permis de continuer à restaurer le château pendant un demi-siècle. Mais aujourd'hui, une tour menace de s'effondrer. 156.000 euros de travaux sont nécessaires pour la restaurer.



En partenariat avec le ministère de la Culture, RTL lance la grande opération de sauvegarde du patrimoine initiée par Stéphane Bern. Les correspondants de RTL font découvrir les trésors cachés de nos régions qu'il faut absolument préserver.

La Fondation du patrimoine lance également un appel aux dons dans le cadre de la mission Stéphane Bern.