C'est un conte de Noël moderne où tout est bien qui se finit bien. Un cerf, traqué une meute de chiens de chasseurs à courre, a trouvé refuge dans le jardin d'une propriété privée de Bonneuil-en-Valois (Oise). C'est grâce à la mobilisation des habitants de la commune que l'animal a été sauvé, mardi 26 décembre.



Sur une vidéo et des photos postées sur Facebook par des habitants du village, on peut voir le cerf acculé dans un jardin face à une meute de chiens sous les yeux des riverains. L'animal y apparaît la bouche ouverte et la langue ensanglantée. Selon une habitante de la commune citée par Le Parisien, le maire a été alerté de la situation dans la matinée. "Ça a été chaud. On devait être plus d’une trentaine. Les chasseurs ont été insultés de tous les noms. Le propriétaire refusait de les laisser entrer chez lui".

"Selon un arrêté municipal, ils ont interdiction de venir chasser dans le village", explique le maire de la commune au Courrier Picard. "Nous avons déjà vécu des incidents virulents à cause de la chasse à courre. À chaque confrontation, cela se déroule dans une atmosphère de lutte des classes". Il a fallu près de deux heures de vives négociations avant le propriétaire des chiens accepte de retirer ses chiens afin que le cerf puisse se sauver.

"Il ne bougeait plus, il nous regardait comme un pauvre malheureux, la langue pendante ensanglantée. Il a fini par repartir tranquillement", témoigne une riveraine interrogée par Le Parisien. Le cerf est reparti rejoindre ses congénères, sauvé par les habitants de la bourgade.



Cet événement n'est pas sans rappeler un premier incident survenu en octobre dernier. Un autre cerf, poursuivi par des chasseurs et réfugié dans un jardin, toujours dans l'Oise, n'avait pas eu la même chance. Il avait été abattu par un chasseur qui avait enjambé la clôture pour le tuer devant une foule d'habitants en colère. Un événement qui avait suscité une polémique et donner lieu à des manifestations contre la chasse à courre. Nicolas Hulot avait même sollicité un "débat de société" sur une pratique "d'un autre âge".