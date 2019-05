et AFP

publié le 12/05/2019 à 11:16

Sa fugue aura duré deux semaines. "Dana", le pygargue à tête blanche qui avait pris la fuite lors d'une représentation à l'Aquashow d'Audierne (Finistère), a finalement été retrouvé vendredi 10 mai dans le Loiret, après avoir parcouru 600 kilomètres en deux semaines, a annoncé samedi 11 mai le parc animalier, confirmant une information de La République du Centre.



Le rapace, qui passe difficilement inaperçu avec ses 2,20 mètres d'envergure, a été "retrouvé par des agents communaux sur le bord d'une route du Loiret, dans la commune d'Amilly, en train de dévorer un cadavre de chat probablement tué par des voitures", a expliqué Pierre Poussard, gérant du parc animalier.

"Le problème, c'est qu'il risquait de se faire percuter ou de causer un accident", témoigne auprès de la République du Centre Michel Pêcher, adjoint au maire d'Amilly et photographe animalier amateur. Comme le rapporte nos confrères du quotidien régional, une diversion a alors été mise en place pour éloigner l'animal de la zone à risque située sur la N7.

L'oiseau, dont la majestueuse tête blanche est devenue l'un des principaux symboles des Etats-Unis, a été secouru d'abord par des pompiers, puis par un fauconnier et a retrouvé le Finistère samedi soir. La direction du parc avait lancé un avis de recherche pour retrouver "Dana" après sa disparition, le 27 avril.

"Dana" est en bonne santé

Le pygargue, qui n'existe pas en milieu naturel en France, "était égaré et n'aurait pas pu revenir sur le site", a ajouté Pierre Poussard, soulignant que "Dana" était en bonne santé. "Elle a dû se nourrir de cadavres", a-t-il ajouté.



L'Aquashow d'Audierne, qui présente dans des aquariums les fonds marins bretons et qui produit aussi un spectacle d'oiseaux, accueille environ 50.000 visiteurs par an.

¿ Exclusif - Le pygargue à tête blanche localisé à Amilly est bien Dana, l'aigle fugueur du Finistère ! https://t.co/6HDa3Q9fo8 pic.twitter.com/SDmdjTgNye — République du Centre (@larep_fr) 10 mai 2019