L'Hyperloop, le train du futur ?

publié le 04/07/2019

Jules Verne l’avait imaginé… Il devient réalité ! Les essais pour faire fonctionner ce train propulsé à plus de 1000km/h se multiplient. On vous en parle avec Olivier Lascar, du nouveau magazine de Sciences et Avenir : Hashtag Sciences, et le fondateur de la société Transpod, Sébastien Gendron.

Quels sont les différents projets d'Hyperloop qui existent ? Quel entreprise fait la course en tête ? Quels seront les avantages de l'Hyperloop ? Pour quel type de liaison l'hyperloop sera-t-il économiquement viable ?

Quel était l'idée de Jules Verne ? Quel sera le pays à voir l'hyperloop fonctionner ? Pour quelles raisons les pays du Moyen Orient sont ils intéressés par l'hyperloop ? Quels seront les sensations des passagers à bord de ce nouveau mode de transport ?

à lire : Hashtag Sciences, numéro 1.

