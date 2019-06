publié le 05/06/2019 à 13:00

Saviez-vous que les escargots font de la musique avec leur narine ? Que les chevreuils se soulent ? Que les mésanges parfument leur nid ? Que les sauterelles entendent avec les pattes ? Ce que chantent les mâles aux femelles ?

Comment les oiseaux parfument-ils leurs nids ? Que veulent-dire les chevaux quand ils claquent leurs dents ou quand ils montrent leur derrière ?

Que faire quand on trouve un oisillon sur son balcon ? Que faire quand on trouve un hérisson au bord de la route ?

Comment le puceron se reproduit-il ? Les oiseaux sont-ils agressifs entre eux ?

Avec le naturaliste Marc Giraud on découvre la vie extraordinaire des animaux qui nous entourent.





La-Vie-extraordinaire-des-animaux-qui-nous-entourent

à lire : La vie extraordinaire des animaux qui nous entourent chez Pocket.