L'intelligence chez les animaux !

publié le 31/05/2019 à 13:00

Et si nous nous invitions chez les chiens, les chats, les rats, les vaches, les sangliers, les gorilles, les pieuvres, les requins, les corbeaux, les moustiques, les frelons, sans oublier les microbes ? Tous ces animaux nous sont familiers : nous pensons les connaître parce que nous les côtoyons.

Mais, forcément, nous sommes loin du compte. Les scientifiques qui les étudient découvrent tous les jours de nouvelles habiletés, intelligences et savoir-être animaux étonnants. De quoi nous rendre un peu jalouses, nous, les bêtes humaines !

Comment un poulpe est-il capable d'élaborer un plan d'évasion ? Comment les sangliers s'adaptent-ils à la présence humaine ? Comment les rats peuvent-ils détecter une mine anti-personnel ? Comment les corbeaux sont-ils capables de faire des choix ?

Nous répondrons à toutes ces questions avec notre invitée la journaliste scientifique Aline Richard Zivohlava !



à lire : Dans la peau des bêtes, la vie sensible et intelligente des animaux chez Plon.



Dans-la-peau-des-betes