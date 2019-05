Connaissez-vous les animaux "soldats" ?

publié le 17/05/2019 à 13:40

Fin avril dernier, des pêcheurs norvégiens ont remarqué un beluga équipé d’un harnais et ont suspecté l’armée russe d’entraîner l’animal.

Ce ne serait pas la première fois qu’une armée utilise un mammifère marin et ce n'est pas la seule espèce entraînée pour aller au front...

On va découvrir ces animaux qui ont fait la guerre, 11 millions de chevaux, 100 000 chiens, 200 000 pigeons, sur tous les fronts, au garde à vous , ils ont servi de messagers, d'armes mais aussi à remonter le moral des troupes…Comment ont-ils été dressés, formatés ? l’Histoire les a oubliés et pourtant ce sont des héros qui ont beaucoup souffert et à qui l’on doit aussi notre liberté d’aujourd’hui !

Avec l’historien Eric Baratay on se penche sur l’histoire de ces animaux, chevaux, chiens, pigeons, dauphins qui ont aidé les hommes en temps de guerre.



à lire : Bêtes des tranchées - Des vécus oubliés aux éditions Biblis.



