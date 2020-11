publié le 20/11/2020 à 15:39

Josua Hutagalung, 33 ans, travaillait dans son jardin lorsqu'une pierre de plus de deux kilos est venue s'effondrer sur sa maison, détruisant au passage son toit. Un incident malheureux qui s'est depuis retourné en sa faveur : il s'agissait en réalité d'une météorite, dont la valeur a été estimée à plus d'un million d'euros.

L'Indonésien a depuis révélé avoir vendu cet objet rare et précieux à un collectionneur américain, rapporte le quotidien britannique The Independant. Et s'estime finalement ravi de son sort : avec cet argent, il pense déjà à la retraite et envisage de construire une église dans sa communauté.

En août, Josua Hutagalung avait publié des images de l'événement sur sa page Facebook, attirant l'attention des investisseurs. L'acheteur, un expert en météorite, conserve son nouvel objet dans un centre universitaire aux États-Unis.