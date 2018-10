Saint-Denis : un chien mord un passant et un pompier

publié le 01/10/2018 à 03:40

L'animal aurait échappé à la surveillance de son maître. Deux personnes ont été mordues par un chien de type Malinois samedi 29 septembre à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), rapporte Le Parisien. Selon le quotidien francilien, les deux personnes blessées sont un passant et un sapeur-pompier de Paris, spécialiste de l'équipe cynotechnique, qui intervenait pour capturer l'animal.



Mordus par le chien dans la rue de la Cokerie, les deux hommes ont été transportés à l'hôpital afin de vérifier que leurs blessures étaient sans gravité, précise Le Parisien. Le chien, quant à lui, a été emmené dans une fourrière, qui va devoir s'assurer de ses vaccins et vérifier que son propriétaire est assuré. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce dernier serait maître-chien et son animal aurait échappé à sa surveillance.