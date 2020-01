publié le 07/01/2020 à 11:59

Si l'histoire de Corinne a tout d'un conte de Noël, elle n'en est pas moins véridique. Cette habitante d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) se croyait, jusqu'à il y a peu, fille unique. Mais elle s'est découvert des frères et sœurs, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Et tout commence par un simple test ADN.

Le fils de Corinne décide un jour de remonter le fil de son arbre généalogique grâce à l'un de ces tests. Il apprend alors à sa mère, 63 ans, qui n'a jamais connu l'identité de son père, qu'elle a une sœur. Et cette dernière vit dans le Vaucluse, à quelques kilomètres de chez elle. Les deux femmes se rencontrent dans un restaurant : un moment unique, pour la sexagénaire. "Je ne connaissais pas le sentiment frère - sœur. Je n'ai jamais connu ça. Là, ça a été fusionnel tout de suite", a-t-elle confié à France Bleu.

La recomposition de cette famille atypique n'en est alors qu'à ses débuts : la sœur de Corinne lui apprend que leur père est américain. Quelques tests ADN plus tard, d'autres frères et sœurs sortent de l'ombre. "C'est un papa américain qui est venu en France avec une jeune femme dans les années 50. Il a eu un premier enfant en France, mon frère Larry, qui habite dans l'État de New York", a raconté l'Aixoise à la radio. Et d'ajouter : "Ensuite il y a eu ma sœur du Vaucluse, puis sept mois plus tard, c'était moi. Manifestement, il trompait sa femme." Finalement, le père de Corinne aura trois autres enfants aux États-Unis, et six au total.

Ses frères et sœurs (re)trouvés, Corinne échange quotidiennement avec eux sur les réseaux sociaux. La petite sœur de l'Aixoise va même lui rendre visite en France à la fin du mois de janvier. Puis ce sera au tour de la Française d'arpenter le pays de l'oncle Sam à la rencontre de sa fratrie, voire même d'autres parents : 60 personnes ont déjà pris contact avec la sexagénaire, depuis qu'elle a identifié son père. "Ce sont des tantes, des oncles, des cousins, certains sont au Canada", précise Corinne à nos confrères.