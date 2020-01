Gard : un automobiliste filme une mystérieuse boule de feu traversant le ciel

publié le 09/01/2020 à 16:16

Comète, astéroïde ou débris spatial, une mystérieuse boule de feu a fendu le ciel gardois ce jeudi 9 janvier au matin. Il est environ 7h40 quand un technicien du site nucléaire de Marcoule, près de Bagnols-sur-Cèze, voit une boule de feu traverser le ciel alors qu'il se rend au travail.

L'homme filme alors cet objet céleste non identifié avec son téléphone, comme le rapporte Le Midi Libre, qui publie la vidéo. "J'ai vu la boule de feu, c'était gros, qui tombait vite mais pas aussi vite qu'une étoile filante. Ça ne faisait pas de bruit. J'ai pris mon portable et je l'ai filmée", confie le témoin de la scène. Il raconte comment il a vu tomber cette boule de couleur incandescente dans le ciel dans le secteur de Saint-Victor-la-Coste et assure qu'"il y avait de la fumée".

Pourtant le journal local indique que le maire de la commune a été contacté et qu'il explique ne pas avoir reçu de signalement à ce sujet de la part de ses administrés. "Personne n'a appelé pour me parler de ça", assure l'édile. Le mystère reste donc entier sur cet étrange phénomène.