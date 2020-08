"Le Prince de Bel-Air" : bientôt un remake de la série culte produit par Will Smith ?

publié le 12/08/2020 à 12:33

Les fans du Prince de Bel-Air peuvent exécuter la danse de Carlton (Alfonso Ribeiro). Selon les médias américains The Hollywood Reporter et Deadline, un remake de la série culte des années 90, qui avait révélé Will Smith au grand public, est en projet.

C'est le réalisateur, Morgan Cooper, grand fan de la série qui avait d'ailleurs tourné en mars 2019, une bande-annonce d'un projet fictif sur le Prince de Bel-Air, qui a donné l'idée de ce remake. Cette réinterprétation de la série des années 90 dans la société de 2019 a eu un sacré succès sur YouTube avec plus de 7 millions de vues. Une "idée brillante", avait alors commenté Will Smith en saluant cette "version dramatique du Prince de Bel-Air pour la nouvelle génération".

Selon The Hollywood Reporter et Deadline, le remake de la série sera développé par Westbrook Studios, la maison de production de l'acteur et son épouse Jada Pinkett Smith, et Universal TV. Il est soumis à plusieurs plates-formes de streaming, dont Netflix. Le pitch resterait le même que celui des 90's : un jeune de Philadelphie sera envoyé chez son oncle et sa tante à Bel-Air, banlieue chic de Los Angeles, pour rester dans le droit chemin.

> Bel-Air (2019) | Official Trailer (4K)