publié le 24/12/2019 à 01:27

Mais qui volait les jouets des enfants défavorisés ? C'est la question que se sont posés les policiers de Franklin, dans l'État du Massachusetts. Le commissariat a pris l'habitude de collecter des jouets afin de les offrir à une association locale qui les distribue aux enfants les plus démunis à Noël. Une oeuvre de charité qui est une réussite vu le nombre de jouets récoltés. Sauf que certains disparaissaient.

Les plus fins limiers de la brigade ont été mis sur le coup, et très vite le coupable a été trouvé. En effet, il s'agissait de Ben, le golden retriever du commissariat, relaie Ouest-France. Filmée par l'officier Cusson, la boule de poil se servait et allait cacher son butin sous un bureau qui lui servait de planque.

La vidéo, postée sur Facebook, a été vue près de 700.000 fois. Quant à Ben, sa bouille à croquer et surtout le réconfort qu'il apporte aux victimes qui viennent au commissariat lui permettent de bénéficier d'une immunité. "Nous avons appris une leçon extrêmement précieuse aujourd’hui. Lorsque vous avez une salle pleine de jouets prêts à être expédiés à Fondation du Père Noël, vous devez : 1) Fermer la porte ou 2) Gardez les jouets en hauteur", ont posté les policiers amusés.

Les jouets sur lesquels le chien a bavé ont été remplacés, ont annoncé les forces de l'ordre. Ben aura l'interdiction de se rendre désormais dans la salle des cadeaux, a annoncé un médias local. Mais il reste "un rayon de soleil", a assuré le chef adjoint du commissariat.