États-Unis : un avion frôle un homme volant avec un "jet pack" à 1.000 mètres

Crédit : KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 02/09/2020 à 19:36

Dans le ciel, les pilotes d'avion ont l'habitude de croiser des nuages, des oiseaux, ou encore des ballons de baudruche gonflés à l'hélium, surtout lorsqu'ils s'approchent du sol. Mais ce dimanche 30 août, c'est une personne volante qui s'est retrouvée sur le chemin d'un avion : deux pilotes ont signalé à 3.000 pieds du sol (1.000 mètres environ) un homme pilotant un jet pack, rapporte la télévision Fox11, qui propose d'entendre la conversation.

À l'approche de l'aéroport international de Los Angeles, le pilote de l'American Airlines 1997 de Philadelphie a appelé le contrôle aérien vers 18h35 pour lui signaler. "Tower, American 1997 - Nous venons de croiser un gars avec un jet pack", un genre de sac à dos, qui grâce à de l'eau ou de l'air comprimé, permet de décoller du sol, entend-on sur un enregistrement publié par LiveATC.net.

La tour répond : "Était-il du côté gauche ou du côté droit ?" Selon le pilote, il se trouvait à environ 300 mètres à gauche de l'avion. 30 secondes plus tard, un autre pilote a informé qu'il avait vu ce même homme, rapporte le New York Times. Le FBI et l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) ont été chargés d'enquêter.