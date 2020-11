Mort de deux jumeaux dans la Somme : la mère mise en examen pour assassinat

et AFP

publié le 22/11/2020 à 10:10

Samedi 14 novembre, deux jumeaux de 13 ans ont été retrouvés morts à leur domicile, près d'Amiens. Cinq jours plus tard, leur mère a été mise en examen pour assassinat, a annoncé le parquet d'Amiens. Une information judiciaire a été ouverte des chefs d'assassinat sur les deux jumeaux Thomas et Erik et de tentative d'assassinat sur Théo, l'aîné de 15 ans.

"Au cours de sa garde à vue", cette femme de 42 ans a cependant "fourni des déclarations changeantes qui laissent augurer des difficultés psychiatriques ou psychologiques et qui ne permettent pas à ce stade de communiquer sur les raisons de son passage à l'acte criminel", a précisé le parquet dans un communiqué.

"Les auditions du voisinage, ainsi que de l'entourage familial ou amical, réalisées depuis samedi indiquent à ce stade que rien ne semblait laisser présager de tels faits", a ajouté le parquet, qui a requis son placement en détention provisoire.

Une "administration volontaire de médicaments"

L'audition du fils aîné, qui avait été hospitalisé, a permis d'établir une "administration volontaire de médicaments en quantité importante au préjudice des trois enfants au cours de la soirée ou la nuit" du samedi 14 novembre, avait déclaré lundi lors d'une conférence de presse le procureur d'Amiens, Alexandre de Bosschère, évoquant un possible usage de morphine.

Samedi, vers 11 heures, la mère de famille s'était rendue chez des voisins, à Poulainville (Somme), "dans un état anormal et hagard " déclarant avoir "fait une grosse bêtise". Ces derniers s'étaient alors rendus à son domicile et avaient découvert dans une chambre Théo, indisposé, puis les jumeaux Erik et Thomas inanimés. Ils avaient aussitôt alerté les secours. De très nombreux médicaments, dont certains avaient été écrasés, ont été retrouvés, notamment à proximité des corps.