États-Unis : à 12 ans, il obtient son bac et un diplôme universitaire

publié le 29/04/2021 à 01:32

Le confinement aura été prolifique pour ce jeune homme. À seulement douze ans, Mike Wimmer, originaire de Salisbury en Caroline du Nord, a décroché son diplôme de fin d'études secondaires, l'équivalent du baccalauréat en France, et son diplôme universitaire, le tout dans la même semaine.

Au lieu de profiter de son temps libre pendant le confinement pour commencer une nouvelle série comme tout le monde, Mike Wimmer a préféré suivre quelques cours supplémentaires, rapporte la chaîne américaine CNN, relayé par Ouest-France. Seulement un an plus tard, le jeune garçon a achevé quatre années d'études secondaires et un diplôme d'associé de deux ans. Il sera diplômé du Rowan-Cabarrus Community College le 21 mai, et de la Concord Academy High School le 28 mai, où il est major de promotion.

Comme le prouvent ses diplômes, le garçon est un génie. Particulièrement intéressé par la robotique, il se considère comme "le gars des maths et des sciences", a-t-il déclaré à CNN. Il ajoute que son "objectif entrepreneurial est de construire une technologie qui permet aux gens de vivre mieux".