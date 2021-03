Essonne : aidée par des policiers, elle accouche devant la gare RER

publié le 09/03/2021 à 16:52

Belle histoire du jour, à Ris-Orangis, dans l’Essonne, deux policiers se sont transformés lundi 8 mars au matin en médecins-accoucheurs. Ils avaient été appelés en urgence pour une femme enceinte qui faisait un malaise devant la gare RER, mais en fait le travail était déjà en cours.

Sébastien et Virginie ont dû improviser. "Je me suis rappelée quand j'ai accouché, comme si c’était moi qui accouchait en fait. Je vois des petits cheveux noirs et de là, elle pousse, on voit la tête qui sort, j’avais préparé une petite couverture et il est arrivé dans mes mains, il était tout petit", explique Virginie.

Sébastien enchaine, "il a pleuré de suite, c’est une fille, Myriame". "Le papa, tout à l’heure, m’a envoyé des photos, s’exclame Virginie. Tout va bien, il est dans sa gigoteuse et la maman va bien, donc on est contents, et on est super rassurés en fait."