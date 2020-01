En Corée du Sud, la moustache de l'ambassadeur américain crée la polémique

publié le 20/01/2020 à 19:51

Ça se passe en Corée du Sud. L'ambassadeur américain qui s'appelle Harry Harris a été nommé à Séoul en juillet 2018. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se laisser pousser la moustache et les Coréens le prennent très mal. Harry Harris a beau se défendre, il n'y a rien à faire, les Sud-Coréens n'aiment pas sa moustache. Celle-ci est devenue un objet de fascination qui a envahi les médias et les réseaux sociaux.

Cette moustache rappelle aux Coréens des mauvais souvenirs, ceux de l'époque coloniale. Les huit gouverneurs japonais qui ont administré la Corée du Sud entre 1910 et 1945 avaient tous une moustache du même type. Cette période d'occupation a été synonyme d'esclavage et de violence de la part des Japonais.

En plus d'arborer une moustache, l'ambassadeur Harry Harris est né au Japon d'un père américain et d'une mère nippon. En réalité, cette moustache cache d'autres griefs. D'abord l'ambassadeur réclame plus d'argent à Séoul pour payer les militaires américains qui sont stationnés dans la péninsule coréenne et il suggère que les Sud-Coréens demandent l'accord des États-Unis avant d'aller faire du tourisme en Corée du Nord. Et là, le diplomate est vraiment allé un poil trop loin...