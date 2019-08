publié le 26/08/2019 à 13:39

Un petit conseil pour les messieurs qui cherchent encore l'âme sœur, adoptez la moustache ! Oui oui c'est très sérieux. Elle pourrait signer son grand retour, nous dit ce matin le Wall street journal, papier à découvrir en Français dans l'Opinion. Un coiffeur de New York confirme que nous voyons de plus en plus d'hommes sauter le pas.

Une réaction selon lui à la tendance omniprésente de la barbe qui s'est développée au milieu des années 2000. De plus en plus d'hommes se rendent compte, poursuit-il, qu'ils n'ont pas besoin de garder une grosse barbe de bûcheron.

Méfiance tout de même, l'an denier seuls 8% des personne interrogées, lors d'un sondage réalisé par the economist, ont classé un homme, avec une moustache, comme plus séduisant par rapport à un visage rasé ou barbu. En même temps, la mode on le sait ce n'est qu'un perpétuel recommencement. Un peu comme l'amour finalement.