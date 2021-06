D'où vient l'expression "depuis belle lurette" ?

publié le 05/06/2021 à 07:57

Être matinalier est quand même une vocation. Lorsque vous vous réveillez le matin et allumez votre poste de radio pour suivre toute l'actualité sur RTL, les journalistes, eux, sont déjà debout depuis belle lurette. Mais savez-vous d'où vient cette expression ?

Réponse 1 - "Lurette" est une déformation du vieux français "heurette", lui-même diminutif du mot "heure". Depuis belle lurette veut donc dire depuis une petite heure. Aujourd'hui, son sens a évolué en "depuis longtemps".

Réponse 2 - "Luette" est la diminution de l'argot "bluette", c'est à dire l'aurore, le lever du jour, le matin de très bonne heure. Depuis belle lurette signifie donc depuis très tôt le matin.

Réponse 3 - La "luette" fait partie de ces oiseaux qui chantent très tôt le matin, avant même le chant du coq. Contrairement à ce dernier, le chant de la luette est doux, harmonieux et apaisant, idéal pour se réveiller.

L'évolution de la prononciation en cause

La bonne réponse est... la 1 ! "Lurette" est bien un dérivé du mot "heurette". Cela fait partie de ces mots dont la prononciation a évolué, dans le cas présent à cause du "h" aspiré de "heure" qui a été plus ou moins avalé. "Tu as fait tes devoirs ? - Oh, depuis belle lurette", veut donc dire depuis longtemps. L'origine historique de ce mot signifie en revanche "depuis une petite heure".