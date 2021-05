Automobile : pourquoi roule-t-on à droite ?

publié le 29/05/2021 à 07:55

Cette semaine, le code de la route a fêté ses cent ans. Dans sa version utilisée par les magistrats et les avocats, celui-ci fait 256 pages, mais est beaucoup moins long pour ceux qui désirent passer leur permis de conduire. En le regardant de près, il y a une règle qui interpelle tout le monde car elle n'est pas valable dans tous les pays : la circulation à droite, et non à gauche comme, par exemple, en Angleterre.

Réponse 1 - C'est à Napoléon que l'on doit de rouler à droite, car ce dernier avait pris l'habitude d'attaquer ses ennemis par le flanc droit. Depuis toujours, les rivaux étaient pourtant attaqués par la gauche.

Réponse 2 - C'est à cause de l'apparition de chariots sans place assise pour le cochet aux États-Unis, à la fin du 18e siècle. Le cochet devait donc monter sur un cheval et pour pouvoir les fouetter en cas de besoin avec sa main droite, il devait monter sur le cheval de gauche.

Réponse 3 - C'est pour contrarier les invasions des Anglais après la bataille de Waterloo que Napoléon impose la circulation à droite partout en France. Cela permettait ainsi de ralentir les avancées des ennemis.

Question de sécurité

La bonne réponse est... la 2 ! La circulation par la droite vient bien de l'apparition aux États-Unis de chariots sans place assise, autour des années 1790. Ces derniers sont très pratiques : ils permettent de transporter de lourdes charges sur de longues distances.

Pour gagner de la place dans la zone de chargement, le cochet n'a plus de banc et doit donc prendre place sur un des chevaux. S'il souhaite en fouetter un en étant sur un animal à droite, il risque d'estropier un passant sur le côté. À gauche, il est dans une excellente position pour voir les mouvements du chariot, d'où la position actuelle du volant.