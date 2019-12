Côtes-d'Armor : une route fermée pour laisser traverser les grenouilles

publié le 24/12/2019 à 04:49

Du jamais vu dans le département. Du 20 décembre au 2 mars, la route départementale 28, située dans les Côtes-d'Armor, sera fermée à la circulation pour permettre aux grenouilles de traverser sans danger. L'action se justifie par le caractère particulièrement dangereux de la portion pour les amphibiens, écrasés par centaine durant leur période de migration, rapporte France Bleu Côtes-d'Armor.

"En général, il y a un lieu où tous les amphibiens passent et on peut mettre en place un système comme un passage sous la route pour qu'ils puissent passer, malheureusement ici, ils passent sur environ 800 mètres.", affirme Jérémy Allain, le directeur de l'association Vivarmor Nature. "La déviation va leur permettre de passer sans encombres et nous allons pouvoir réfléchir aux solutions plus pérennes".

Pour endiguer le problème, sans nuire aux automobilistes, des barrières seraient installées uniquement pendant la journée pour que les grenouilles puissent atteindre l'autre rive sans difficultés.