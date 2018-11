et AFP

Une conséquence dramatique de la pollution marine. Un cachalot de 9,5 mètres de long s'est échoué dans le Parc national de Wakatobi, dans le sud-est de l'Indonésie. L'estomac du cétacé contenait au total près de six kilogrammes de plastique. D'après Dwi Suprapti, coordinateur de l'organisation de défense de l'environnement pour les espèces marines, il est très possible que l'ingestion de ce plastique, ait provoqué la mort de l'animal.



115 verres, 25 sacs, 4 bouteilles mais aussi des tongs et des bâches en lambeaux ont été retrouvé dans l'estomac du cachalot, selon La Ode Saleh Hanan, patron de l'office du tourisme du parc. Cet événement est une nouvelle illustration des problèmes de déchets de l'archipel qui inquiètent les écologistes.

Deuxième producteur mondial de déchets marins après la Chine, l'Indonésie s'est engagé à réduire ces déchets de 70% d'ici 2025, mais l'objectif devrait être difficile à atteindre.

En février dernier, une cachalot s'était échoué sur une plage du sud-est de l'Espagne. Après l'autopsie, les scientifiques avaient retrouvé 29 kilos de déchets plastiques dans son ventre.