et AFP

publié le 25/01/2021 à 18:04

Des additions moins élevées pour les clients vaccinés contre le coronavirus. Trois restaurants de Dubaï ont annoncé sur les réseaux sociaux offrir des réductions de 10% à 20% aux personnes ayant reçu au moins une injection. L'annonce de ces promotions intervient au moment où l'émirat du Golfe ralentit le déploiement du vaccin Pfizer-BioNTech en raison de retards de livraison.

Restaurants, hôtels et magasins sont ouverts à Dubaï, qui a largement rouvert ses frontières aux touristes internationaux pour relancer un secteur crucial pour son économie. "Première dose : 10% de réduction sur votre facture. Seconde dose : 20% de réduction", ont indiqué les trois restaurants sur Instagram et Facebook, précisant qu'une "preuve" serait exigée pour en bénéficier, notamment un certificat médical.

Dubaï, l'une des sept principautés formant les Émirats arabes unis, a lancé mi-décembre une campagne de vaccination après l'approbation des vaccins chinois Sinopharm et américano-allemand Pfizer-BioNTech. Pourtant, et alors que le pays subit une hausse des contaminations, l'Autorité de santé de Dubaï a annoncé ce week-end un ralentissement dans l'administration du vaccin Pfizer en raison de retards de livraison.

Dubaï renforce les mesures restrictives

Dans ce contexte, le gouvernement a notamment décidé de limiter certaines activités de divertissement et de renforcer les mesures de distanciation physique. Les autorités ont appelé les habitants à "rapporter" les violations de ces restrictions via une application mobile. Selon les chiffres officiels, plus de deux millions de doses ont déjà été injectées, pour une population de 10 millions d'habitants.

Le pays se classe deuxième derrière Israël en termes de pourcentage de la population vaccinée, estime le site allemand de recueil de données Statista. Les Émirats ont comptabilisé plus de 280.000 cas de contamination au coronavirus, dont près de 800 décès.