publié le 20/01/2021 à 21:45

Égaré sous des températures glaciales, il a su garder son sang-froid. Un adolescent canadien a survécu, le 16 janvier dernier, à une mésaventure qui aurait pu lui être fatale. Parti en motoneige avec des membres de sa famille à proximité de son village situé en Colombie-Britannique, le jeune homme a perdu de vue ceux qui l'accompagnaient alors que la nuit tombait.

Comme le rapporte Ouest France, l'adolescent de 17 ans a alors eu le réflexe salvateur de creuser un trou dans la neige et de s'y réfugier en attendant qu'on vienne le secourir. Il avait pris soin de placer son véhicule à un endroit bien visible pour être repéré plus rapidement.

Les autorités ont ensuite pu le localiser grâce à un GPS qu'il avait embarqué. "Ces gestes sont un signe de maturité, explique la responsable des équipes de recherche et de secours de la région, Val Severin. Il n’a pas paniqué et n’a pas perdu la tête. Il a compris ce qu’il fallait faire. La chaleur de son corps lui a permis de rester au chaud, confortablement. Il avait de la nourriture et de l’eau, et il était prêt pour la nuit."

Impressionnées par ce jeune homme qui n'a pas paniqué à un seul instant, les autorités locales ont tenu à saluer son comportement sur les réseaux sociaux, en espérant que son cas puisse servir d'exemple à de futurs égarés du grand froid.