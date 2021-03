publié le 22/03/2021 à 20:13

"Il a déclaré avoir agi sur une pulsion", a expliqué le procureur de Saint-Denis. Un homme de 37 ans a été mis en examen lundi 22 mars à la Réunion pour l'enlèvement, la séquestration et le viol d'une fillette de 5 ans. Il a depuis été placé sous mandat de dépôt, a précisé le magistrat.

Jeudi après-midi, dans un quartier populaire de Saint-Benoît, à l'est de l'île, un automobiliste a essayé d'attirer des enfants qui jouaient au pied de leur immeuble en leur proposant des bonbons. Une fillette de 5 ans a accepté de le suivre. L'homme l'a alors fait monter dans sa voiture et a démarré. "L'homme a indiqué avoir roulé quelques temps et a avoué l'avoir ensuite violée", a déclaré Éric Tuffery, procureur de Saint-Denis.

Deux heures après son enlèvement, la fillette a été retrouvée par un promeneur, marchant en larmes en bordure d'un champ de cannes de Saint-André, à plusieurs kilomètres de son domicile. La fillette a décrit son agression aux enquêteurs et a pu donner plusieurs indications sur son bourreau, "avec beaucoup de courage malgré son jeune âge", a souligné le général Poty, commandant le groupement de gendarmerie de La Réunion.

L'agresseur présumé dit regretter son geste

Grâce à ce portrait-robot et aux déclarations de deux témoins "qui ont vu la voiture (du mis en cause) non loin du lieu de l'enlèvement, l'homme a été interpellé samedi après-midi", a ajouté l'officier de gendarmerie. Il est passé aux aveux lors de sa garde à vue "et il a exprimé des regrets", a commenté son avocat, maître Fabian Gorce.

Déjà condamné à 26 reprises, mais jamais pour des faits d'agression sexuelle, le mis en cause était sorti de prison le 2 décembre 2020. Il a déjà effectué des séjours en établissements psychiatriques. Des expertises doivent désormais être effectuées pour déterminer son état mental au moment des faits.